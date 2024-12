Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Lillehammer 2024 in DIRETTA: Federico Pellegrino ci prova per il podio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladellaa tecnica libera in programma a(Norvegia), secondo appuntamento della seconda tappa di la Coppa del Mondo-2025. Si riparte in campo maschile dal dominio norvegese che ha caratterizzato queste prime gare stagionali e che si preannuncia sulle nevi di casa. L’armata scandinava con a capo Johannes Høsflot Klæbo, che punta all’ennesima sfera di cristallo di specialità, punta ad un altro dominio assoluto come quello della 10 km di ieri con 9 atleti nelle prime 12 posizioni: ormai è assodato che tra Norvegia e resto del mondo c’è un abisso allo maschile. Tra gli outsider di lusso nellache era apparso in buona condizione a Ruka ma ieri praticamente non è mai entrato in gara nella 10 km a tecnica classica, anche per colpa di materiali inadeguati alla situazione.