La Juve è dipendente da Vlahovic ma dovrà venderlo l'estate prossima per non perderlo a zero (Libero)

Che piaccia o no a Thiago Motta, Dusanè il perno dell’attacco dellantus e non possono fare a meno di lui; non solo per la sua posizione e per il fatto che sia l’unico centravanti in rosa (Milik è ormai ai margini), ma per l’alto ingaggio che percepisce e il fatto che molti club non sarebbero disposti a eguagliargli l’ingaggio che già percepisce.Lantus èdascrive nell’edizione odierna:Lantus la soffre nei confronti di Dusansu ogni piano: in campo perché è l’unico centravanti della rosa e fuori dal campo perché ha un ingaggio fuori scala. Lanon può fare a meno del serbo, che piaccia o no a Thiago Motta. E il paradosso di questa dipendenza doppia è che non può nemmeno disfarsene: nessuno è disposto a corrispondergli il folle ingaggio da 12 milioni netti all’anno che al lordo si traducono in oltre 22.