Lanazione.it - La Castellina chiede aiuto: “Basta ladri nelle case”. Petizione con 200 firme

Prato, 7 dicembre 2024 – Sono oltre duecento leche in pochi giorni sono state raccolte dai residenti della, quartiere finito sotto mira dei, tra incursionie spaccate ai finestrini delle macchine in sosta. Una situazione ormai insostenibile per gli abitanti di questa parte della città, sebbene siano protetti da vigilanza privata in alcuni casi ed allarmi. La raccolta diè stata inviata tramite posta certificata alla prefettura, alla questura e all’ufficio della sindaca Ilaria Bugetti. La richiesta dei cittadini è semplice: più sicurezza, maggiore attenzione attivando alcuni accorgimenti in più, come l’installazione di un circuito più puntuale di videosorveglianza pubblica. Oppure, dicono ancora i residenti, potenziare il passaggio delle pattuglie delle forze dell’ordine.