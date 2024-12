Ilnapolista.it - Juventus, anche in casa arriva la contestazione dalla curva: “Tirate fuori gli attributi”

Laesulta per il pareggio contro il Bologna per 2-2 agguantato nei minuti finali. Il pubblico diperò non ha gradito affatto la prestazione della squadra diretta da Thiago Motta. Tanto che già nel primo tempo, sotto 1-0, erano partiti cori che invitavano ad “uscire gli”.Leggi: Laesulta per il 2-2 col Bologna, pareggiare è l’unica cosa che contaLo ha riportatoNicolò Schira su X:blockquote class=”twitter-tweet”>Piovono fischi allo #Stadium al termine del primo tempo all’indirizzo della squadra di Thiago #Motta sotto 1-0 col Bologna— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 7, 2024Nel post partital’inviato di Sky ha sottolineato i cori dialla squadra:«Laha chiesto di tiraregli, venuti giù dei cori, la parte più focosa del tifo della Juve.