JBL | Ecco perché Vince adorava quando le cose andavano storte

Il finale della Royal Rumble 2005 è uno dei più assurdi e surreali della storia del wrestling: Batista deve colpire John Cena con una Batista Bomb e buttarlo fuori dal ring, ma perde l’equilibrio e finisce oltre le corde. I due wrestler toccano terra nello stesso esatto istante, e sul ring si scatena il caos. Gli arbitri non sanno a chi assegnare la vittoria,McMahon arriva a grandi passi dal backstage, getta la giacca a terra, si butta sul ring e si strappa entrambi i quadricipiti. Cade a terra, rimane seduto in mezzo al ring e fa ricominciare il match, che sarà poi vinto da Batista. Uno dei momenti non scriptati più famosi di sempre, su cui si è già detto molto. E ai tanti ricordi si aggiunge ora quello di JBL, che ha raccontato gli attimi nel backstage dopo il fattaccio.“Chi mi guarda è licenziato”L’ex campione WWE ha ricordato nel podcast Something To Wrestle che cosa ha dettoMcMahon una volta tornato dietro le quinte, con un doppio infortunio assurdo e un finale di match tutto da riscrivere in diretta.