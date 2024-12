Cityrumors.it - Imu dicembre, molti troveranno un extra da pagare: chi riguarda

L’IMU, acronimo di imposta municipale unica, è un tributo diretto di ordine patrimoniale che il cittadino italiano deve riconoscere al proprio stato e in vigore fin dal 2012. Questa imposta viene versata da tutti i proprietari di immobili, oppure sui quali si ha un diritto reale che comprende: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.Imuunda: chi-Cityrumors.itCome stabilisce il comma 762, l’IMU va versato in due rate che hanno scadenza il 16 giugno e il 16di ogni anno. Questa, però, può essere pagata anche in un’unica soluzione se non si vuole beneficiare della possibilità di rateizzare la spesa. Quest’anno, però, nel calendario ci sarà un piccolo slittamento. La prossima rata in programma, infatti, andrà pagata il 17