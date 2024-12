Calciomercato.it - Il riscatto di Conceicao, la strategia di Giuntoli e il jolly Mendes | CM.IT

Continua a tenere banco in casa Juventus il possibileanticipo dell’esterno d’attacco di proprietà del PortoMancano poche ore all’importantissima sfida contro il Bologna, che vedrà Thiago Motta affrontare per la prima volta il suo passato recente da avversario. Dopo il pareggio di Lecce, la Juventus ha necessità di portare a casa i tre punti per non far scappare le squadre che gli stanno davanti. Ma non sarà per niente facile, anzi.Francisco(LaPresse) – Calciomercato.itI rossoblu dell’allenatore Vincenzo Italiano arrivano, infatti, da quattro vittorie conquistate, l’ultima con un rotondo 3-0 rifilato al Venezia di Eusebio Di Francesco, intervallate dalla sconfitta patita sul campo della Lazio di Marco Baroni. Dovranno cercare di dare filo da torcere ai bianconeri senza Riccardo Orsolini, infortunatosi nel match di Coppa Italia contro il Monza di Alessandro Nesta al momento della realizzazione del momentaneo 2-0.