Grande Fratello due gieffini hanno infranto il regolamento? Chiesta la squalifica dal web

, duein Casailnelle ultime ore?ladal web, ecco cos’è accaduto, nelle ultime ore sono volate due bestemmie in Casa. Il web indignato ha subito chiesto laper due inquilini. Tra un confronto ed uno scontro i concorrenti continuano a conoscersi e a viversi nella Casa più spiata d’Italia. Luca Calvani e Lorenzo Spolveratopronunciato delle bestemmie chespiazzato i telespettatori in collegamento dal portale ufficiale del reality show.Leggi anche, il tira e molla tra Shaila e Lorenzo: il commento dell’opinionistaDueil?Stando a quanto riporta Biccy.it l’attore Luca Calvani è stato inaspettatamente chiamato in confessionale e a tal punto lui ha risposto: “Ho sentito, Dio Bono! L’han sentito anche sulla Salaria“.