Liberoquotidiano.it - "Gli estremisti si stanno preparando a rovesciare Assad, gli Usa ne restino fuori": caos a Damasco, cosa sa Trump

Gliin Siria siad attaccaree ail presidente Bashar al: a dirlo Donald, presidente eletto degli Stati Uniti, che allo stesso tempo ha sottolineato la necessità che Washington restida quello che sta accadendo nel Paese. "I combattenti dell'opposizione in Siria, con una mossa senza precedenti, si sono impadroniti completamente di molte città come parte di un'offensiva accuratamente coordinata, e ora sono alla periferia di, apparentementesi per un passo molto grande, per", ha scritto il tycoon sul social network Truth Social. Secondo lui, in Siria si sta assistendo a un "disastro". Nonostante questo, però, ha invitato le attuali autorità statunitensi ad astenersi dall'interferire nella situazione.