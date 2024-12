Sport.quotidiano.net - Fortitudo sfida Assigeco Piacenza: anticipazioni e ritorno di Aradori

Prossima fermata. Lasciate alle spalle le vittorie con Libertas Livorno, Avellino e Vigevano, messe da parte le polemiche postcon la formazione pavese con relative squalifiche da commutare in ammenda pecuniaria per coach Attilio Caja e per il collega Lorenzo Pansa, lasi appresta a scendere in campo nell’anticipo della quindicesima giornata di campionato al PalaBanca dialle 18 in casa del fanalino di coda. Il ricorso presentato dalla, in merito alla squalifica, è stato accolto e pertanto il coach sarà regolarmente in panchina. Sulla carta quella tra unalanciata e unache è reduce da cinque sconfitte consecutive e con un bilancio di due vittorie a fronte di 12 ko, sembrerebbe unain discesa per la formazione di Caja, ma in casa biancoblù non si vuol di certo sbagliare approccio e dare per scontata una gara che se non affrontata con il giusto rigore e la corretta determinazione potrebbe essere pericolosa.