Sport.quotidiano.net - Ferrari in difficoltà al GP di Abu Dhabi: penalità per Leclerc a causa delle batterie

Come in una vecchia canzone: la festa appena cominciata è già finita. Venerdì nero per la Rossa nell’oasi di Yas Marina: prima ancora di scendere in pista, a Carletto hanno rifilato.un pacco! Tradotto: sulla suasi è resa necessaria la sostituzione del pacco. Per regolamento,verrà retrocesso di dieci posizioni sulla griglia di partenza del GP di Abu. E addio sogni di gloria. Il crack. Il flop sul terreno dell’affidabilità è stato un colpo basso, per tutto lo staff del Cavallino. Una brutta sorpresa che spiana la strada alla McLaren verso la conquista del mondiale costruttori. Norris e Piastri hanno un vantaggio di ventuno punti sulla coppia in Rosso. Se non fanno stupidaggini fra qualifiche odierne e gara, Lando e Oscar consegneranno al loro team un titolo che manca dal remoto 1998.