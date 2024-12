Biccy.it - Ex fidanzato di Yulia, il racconto choc: “Il GF sa, schedata in questura”

A un mese e mezzo dall’inizio del Grande Fratello, Simone Costa è entrato nella casa per un confronto con. Alla luce di quello che la gieffina gli avrebbe fatto (qui i dettagli), molti hanno chiesto all’exdella Bruschi come mai non è andato al GF prima e lui ha spiegato che la cicatrice sul suo volto era troppo evidente, così come l’occhio nero e lui si vergognava.Simone oggi è tornato a parlare della presunta aggressione subita da, svelando a Fan Page le dinamiche di quella notte. L’exdella gieffina ha rivelato che il Grande Fratello saprebbe tutto, anche della denuncia che lui ha sporto. Ragae la sua coppia possono piacere o meno (e sono la prima che diceva ‘sono carini’) MA se Simone fosse stato donna non so se staremmo tutti cosi zitti come in questo caso.