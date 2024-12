Spazionapoli.it - Duello Inter-Napoli, che risposta di Inzaghi a Conte: il messaggio non lascia dubbi

Dopo la vittoria della suacontro il Parma, Simoneha dato unaimportante ad Antonio.Ildi Antonioha detto addio ai sogni di glora di vincere la Coppa Italia. Gli azzurr, infatti, hanno perso ieri sera allo Stadio Olimpico per 3-1 contro la Lazio di Marco Baroni.Dopo questo ko , di fatto, lo stessoè finito nel mirino nella critica, visto che ha cambiato l’a squadra contro il team capitolino. Il tecnico pugliese, nel classico post partita, ha ribadito la differenza tra la sua rosa e quella di squadre comeed Atalanta. Mentre nella serata di oggi, dopo che la suaha travolto il Parma per 3-1, Simonerisposto all’alleantore del, Simonerisponde a: “Dieci anni fa, l’non si qualificava neanche in Champions!Il tecnico nerazzurro, esattamente nella conferenza stampa del post partita, ha infatti rito queste dichiarazioni: “Sono innamorato dei miei 25 giocatori, e non li scambierei con nessuno al mondo.