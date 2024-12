Lettera43.it - Cpr Albania, gli agenti italiani: «Siamo qui per lavoro, ma ci pagano per fare i turisti»

Passeggiate, gite a Durazzo e Tirana, serate in discoteca e lunghe soste in sauna. È la descrizione della missione degliinviati a Shengjin, in, che è emersa dal servizio mandato in onda del programma televisivo albanese Piranjat. Nonostante l’operazione sia stata bloccata due volte dal tribunale di Roma perché non conforme alle norme europee, un centinaio diè rimasto nella cittadina albanese, ospitati in un resort di lusso. View this post on Instagram A post shared by ???????? (@piranjatofficial)«Noivenuti per, ma ciper». Hanno raccontano gli stessi poliziotti a due inviate, ripresi con una telecamera nascosta. Le forze dell’ordine, originariamente 220 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri, come riportato da Repubblica ricevono un’indennità di missione internazionale di 100 euro al giorno, oltre a vitto e alloggio.