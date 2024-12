Ilrestodelcarlino.it - Coltellate nel pub a Bellariva: ecco la condanna per i due assalitori

Rimini, 7 dicembre 2024 – Un fatto tanto grave e sanguinoso da spingere il questore di Rimini a chiudere il locale diall’esterno del quale si era consumato. L’episodio in questione è il brutale accoltellamento avvenuto la notte tra il 10 e l’11 agosto del 2021 in via Regina Elena fuori dal Tantra Bar. Lì tre ragazzi marocchini erano stati ferocamente aggrediti con un coltello e cocci di bottiglia – per motivi mai del tutto chiariti, forse per una discussione nata lì per lì o per vecchie ruggini – da cinque giovani nordafricani, inclusi due giovanissimi tunisini, all’epoca appena ventenni. Questi ultimi, braccati dagli agenti della squadra mobile e poi arrestati in un hotel di Marina centro dov’erano andati a rintanarsi, sono stati orati dal gup Raffaele De Florio nel corso del processo con formula del rito abbreviato.