Ilgiorno.it - Clima autunnale e polemiche politiche: riflessioni sull'Illuminismo e il diritto di sciopero

Leggi su Ilgiorno.it

Riccardi Il, non più nell’ora legale, ci porta più rapidamente al buio. Che pare adattarsi all’atmosfera che si respira nel turbinìo delle. Anche all’abituale frequenza, quasi giornaliera, di ogni tipo di. Che, va ricordato, è previsto comeallo art. 40 del titolo III “Rapporti economici” della nostra Costituzione. Non vogliamo entrare nel merito degli avvenimenti di questi giorni e lungi da noi criticare quello che la nostra Carta sancisce. "Ildisi esercita nell’ambito delle Leggi che lo regolano". La nostra è una considerazione nel quadro di quella libertà di espressione tutelata dalla democrazia repubblicana. La mente torna indietro in tempi che non si ripetono nel modo originale ma che presentano qualche analogia con l’oggi.