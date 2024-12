Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Pogacar vince il Vélo d'Or 2024

Roma, 7 dicembre– Probabilmente mai verdetto fu più telefonato: Tadejsi aggiudica ild'Or, il premio che a partire dal 1992 il giornaleMagazine assegna al ciclista più meritevole della stagione da poco conclusa. IldiPer lo sloveno si tratta di un bis dopo il successo già ottenuto nel 2021 e, per quanto raccolto nel, l'esito della contesa appariva scontato da mesi. Il fuoriclasse dell'UAE Team Emirates ha vinto innanzitutto Giro d'Italia e Tour de France, mettendo a referto una doppietta che mancava dal 1998, curiosamente il suo anno di nascita, e lo ha fatto portando a casa 6 tappe da ognuno dei primi due Grandi Giri: il tutto con il piccolo grande rimpianto di non aver dato l'assalto anche alla Vuelta, per completare la tripletta nella stessa stagione mai riuscita ad alcun corridore.