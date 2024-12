Noinotizie.it - CEO Italian Awards: premiato Giuseppe Pagliara di Nicolaus-Valtur Tra i capitani d'impresa più innovativi

Di seguito il comunicato:, CEO del Gruppo, è statoil 4 dicembre, nel corso della soirée dedicata ai CEO, momento conclusivo di CEO Summit &2024, evento organizzato da Business International, knowledge unit di Fiera Milano, in collaborazione con Forbes Italia. Come da tradizione, la premiazione ha interessato i 15d’piùe di successo dell’anno, secondo la classifica Forbes.è stato selezionato per la categoria ‘Travel’ e ha condiviso la scena con altri rappresentanti del gotha delle impresee di successo, tra cui, per citare alcuni dei top manager premiati, Antonio Marcegaglia, presidente e CEO di Marcegaglia; Veronica Squinzi, CEO di Mapei; e Massimiliano De Silvestre, CEO di BMW Italia.