Iodonna.it - Bianca, grigia o maculata, le nuances su cui puntare per distinguersi

Leggi su Iodonna.it

A warm wardrobe. La pelliccia, rigorosamente in versione ecologica, è la vera protagonista del guardaroba invernale. E nell’autunno-inverno 2024/2025 si riscopre glamour grazie a un modello preciso: corta, morbida, in colori tenui.o marrone chiaro, lesu cuiper distinguersi. L’alternativa moderna al classico visone o al cincillà ereditato dalla nonna. Come vestirsi a dicembre 2024: 5 outfit a cui ispirarsi X Leggi anche › Come vestirsi a Dicembre 2024? 5 outfit per affrontare l’inverno con stile Se le cromie sono perlopiù naturali, lo stile è deciso, grazie a formati oversize, effetti arricciati e 3d.