Sport.quotidiano.net - Benedetto sfida Scaligera Verona: Devoe in arrivo, Henderson in uscita

La settimana turbolenta dellasi chiude questa sera a, dove la Sella anticipa contro ladi Ramagli nella 15° giornata di A2 (palla a due ore 20, arbitri Moretti, Bonotto e Masi). Dallo screzio dei tifosi con capitan Delfino, con tanto di multa 1.667 euro recapitata in società da parte del Giudice Sportivo – notizia che ha avuto ampio risalto nazionale nel mondo del basket nella giornata di mercoledì. –, passando per infortuni e acciacchi vari, fino alle voci di mercato sempre più insistenti in entrata (Gabeè ad un passo, dovrebbe arrivare già domenica in città e debuttare mercoledì prossimo nel recupero con Avellino) e in, che stasera giocherà da ’tagliato’ e a cui va trovata una collocazione per sgravare il monte ingaggi, e Tamani che piace a Sant’Antimo in serie B).