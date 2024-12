Inter-news.it - Barella, gol con dedica ad Arnautovic. Lui ringrazia: «Fratello mio!»

Leggi su Inter-news.it

Nicolòva in gol e corre verso Marko. In Inter-Parma arriva il bellissimo abbraccio dei due compagni, poi commentato nel post gara sui social dall’austriaco.IL GESTO – In Inter-Parma Nicolòsi prende la scena, contribuendo attivamente a portare al successo la squadra di Simone Inzaghi. Il gol del raddoppio, che porta la sua firma, arriva al 53?, ovvero nel miglior momento per indirizzare del tutto la gara verso la vittoria. L’esultanza del centrocampista italiano non è passata inosservata, e non solo per l’entusiasmo del gruppo nerazzurro che lo ha letteralmente atterrato sul prato di San Siro. A fare specie è la corsa del calciatore sardo verso la panchina, dove si è lasciato andare ad un dolce e sentito abbraccio dei confronti di Marko, l’abbraccio dopo il gol e il messaggio sui socialIMENTI – L’attaccante austriaco, che non ha trovato spazio neanche nel secondo tempo di Inter-Parma, ha accolto fra le sue braccia il compagno, ricambiando il gesto con affetto.