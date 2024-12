Uominiedonnenews.it - Baba Vanga, Previsioni 2025: Le Inquietanti Profezie Della Veggente!

Ledi, la celebre mistica bulgara scomparsa nel 1996, continuano a suscitare interesse e timore in tutto il mondo. Tra leattribuitele per ilemergono scenariche coinvolgono sia il nostro pianeta che potenziali minacce extraterrestri, accendendo dibattiti tra appassionati e scettici.Un conflitto europeo di portata globaleUna dellepiù angoscianti attribuite ariguarda un conflitto che potrebbe esplodere tra due nazioni europee. Secondo la mistica, questa guerra non rimarrebbe confinata al continente, ma si propagherebbe rapidamente, coinvolgendo altre nazioni e trasformandosi in un evento globale di proporzioni drammatiche.