Ilnapolista.it - Al Khelaifi: «La Superlega non è mai esistita, se non nella testa di pochi illusi»

Leggi su Ilnapolista.it

Nasser Alsi trova a Doha da dove poi partirà per assistere al Gran Premio di Formula 1. Allo stesso tempo però è impegnato come organizzatore di un torneo Premier Padel VIP. Il presidente del Psg (e anche dell’Eca) ha concesso un’intervista a Marca.Al: «Auguro il meglio a Kylian»Pensi ancora che per il Psg sia meglio puntare sui giovani talenti che sulle stelle?«Sì, la nuova superstar del Paris Saint-Germain è la squadra, ma abbiamo anche tante stelle. Ciò che è diverso oggi è che abbiamo un forte collettivo in campo e un’istituzione forte e comprensiva fuori dal campo. Pensiamo anche a breve, medio e lungo termine e non ci limitiamo a guardarci davanti al naso e a reagire in modo impulsivo ed emotivo a tutto. Avere una squadra giovane, costruire un’identità. Ovviamente vogliamo vincere ogni partita, vogliamo sicuramente competere in ogni competizione.