X Factor Mixtape 2024, in arrivo l’album con gli inediti

In pre-order Xcontenente i brani originali dei sette concorrenti che hanno avuto l’occasione di presentare il proprio ineditoFuori venerdì 13 dicembre X(Warner Music Italy),contenente i brani originali dei sette concorrenti che hanno avuto l’occasione di presentare il proprio inedito durante i live di X: Francamente, I PATAGARRI, Les Votives, Lorenzo Salvetti, LOWRAH, Mimì, PUNKCAKE. Un mosaico di emozioni, sonorità e storie da raccontare in 7 brani capaci di trasportarci in mondi diversi ad ogni ascolto. Questa la tracklist del. già disponibile in pre-order. Les Votives – Monster Francamente – Fucina I PATAGARRI – Caravan Mimì – Dove si va LOWRAH – malasuerte Lorenzo Salvetti – MILLE CONCERTI PUNKCAKE – gloomÈ attraverso il Mixrapeche X– lo show Sky Original prodotto da Fremantle, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – decide anche quest’anno di dare spazio ai brani originali degli artisti in gara.