Superguidatv.it - X Factor 2024 – le pagelle dei concorrenti, giudici e presentatrice nella serata finale

Ieri, 5 dicembre, si è tenuta in Piazza del Plebiscito, a Napoli, ladi X. La vincitrice dellaè stata Mimì, giovane cantante di 17 anni che con la sua incredibile voce è riuscita a conquistare migliaia di spettatori. Vediamo insieme ledellaconclusiva.Ledeiconclusiva di XMimìSi inizia con Mimì, trionfatrice indiscussa della. La giovane artista, con un carisma naturale e una voce fuori dall’ordinario, ha regalato delle performance davvero coinvolgenti, emozionando il pubblico di Piazza del Plebiscito, ie gli spettatori a casa. Lainizia con una cover di Because The Night di Patti Smith, per poi continuare con la seconda manche, il Best Of, dove ha riassunto il meglio del suo percorso nello show.