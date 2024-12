Ilrestodelcarlino.it - Via Ravà contro l’antenna 5g. Lanciata una raccolta firme: "È troppo vicina alle case"

Il 22 novembre i residenti di viasi sono svegliati con il rumore di escavatori e camion, quelli per l’installazione di una nuova antenna telefonica Vodafone. "Stavano realizzando un grande scavo a pochi centimetri dalla recinzione di una casa e a tre metri dalla strada", spiega Eugenio Sassi, residente. "Non è mai comparso alcun cartello per segnalare il cantiere – dice – solo dopo aver insistito più volte con gli operai abbiamo scoperto che i lavori erano per la costruzione di un’antenna alta 38 metri".per telefonia, secondo quanto denuncia Sassi, sarà realizzata in prossimità di un’abitazione e a ridosso di un quartiere in cui abitano 120 famiglie, che non sarebbero mai state informate della novità. "Solo in agosto – precisa Sassi – il Comune ha pubblicato sul proprio sito la delibera per la realizzazione del