Lanazione.it - Un territorio che va ripensato. Romagna, il passaggio più difficile

Leggi su Lanazione.it

Il futuro di undipende da mille fattori. Laora si trova in uno dei suoi passaggi più difficili, perché velocemente c’è da incastrare i mille fattori. Intanto, questa parte di regione ha bisogno di una risposta rapida, immediata, concreta e definitiva contro le alluvioni che hanno violentemente e drammaticamente ferito il tessuto sociale ed economico. Gli sguardi sono rivolti al neo governatore Michele de Pascale che da romagnolo deve mettere in cima all’agenda la priorità di ripensare un intero sistema, così come non è stato fatto negli ultimi mesi. La sfida più importante è questa, perché in uninsicuro si rischia non solo lo spopolamento, ma un indebolimento diffuso di tutto il sistema economico. De Pascale ha governato Ravenna, vedremo ora come si comporterà al livello superiore.