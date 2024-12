Tpi.it - “Ti riguarda”: ecco una guida contro le violenze sulle donne

In Europa una donna su tre è – o è stata – vittima di violenza di genere, ma più del 30% della popolazione non conosce quali siano i servizi di supporto per le vittime. C’è insomma un drammatico bisogno di creare consapevolezza fra le persone su come riconoscere una violenza e cosa fare in quei casi. Nasce da questa esigenza il volume “Ti!”, unapratica in formato digitalela violenza di genere curata dall’associazioneXStrada in collaborazione con Enilive e pubblicata in occasione della recente Giornata internazionale per l’eliminazione della violenzaleXStrada è un’associazione non-profit che dal 2021 si occupa di violenza di genere con un’attenzione particolare alla sicurezza dellein strada, anche alla luce di un dato sconvolgente: a livello internazionale, l’84% delleriferisce di essere stata molestata almeno una volta in strada.