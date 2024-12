Inter-news.it - Thuram: «Gol? Provato in allenamento! Insistito e funzionato»

è uno deieador di Inter-Parma 3-1, la vittoria che ha aperto la quindicesima giornata di Serie A. Nel post partita, il giocatore si è espresso a Inter TV.SUCCESSO CONVINCENTE – Marcusparla al termine di Inter-Parma: «L'assist? È stata perfetta la sua deviazione, avevamo lavorato tutta la settimana col mister e lo staff e sono contento che sia andata così. Lo spirito? È molto importante, lavoriamo per fare gare così con alta intensità. Abbiamo lavorato bene questa settimana e siamo contenti di aver fatto questa partita. Quando cominciamo le partite così forte in casa davanti ai nostri tifosi poi è tutto in discesa. Il? È un qualcosa su cui abbiamo lavorato tantissimo ieri sera in. E oggi ha».