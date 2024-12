Nerdpool.it - The Sticky – Il grande furto: ci sarà una seconda stagione?

La serie The– Il, in arrivo su Prime Video il 6 dicembre 2024, sta già suscitandocuriosità grazie alle sua trama unica ispirata al famosodi sciroppo d’acero del 2012. Con un cast di primo piano, tra cui Margo Martindale, Chris Diamantopoulos e Guillaume Cry, la serie racconta di Ruth Landry, una produttrice di sciroppo d’acero che, minacciata dal sistema, decide di intraprendere un audace piano criminale.Di seguito il Trailer Ufficiale:Ciuna?Tuttavia, una domanda continua a emergere tra gli spettatori: ciuna? Al momento, non ci sono notizie ufficiali in merito. La serie si presenta come una dark comedy autoconclusiva, ma il potenziale di espansione della storia, grazie alla sua trama ricca di colpi di scena e ai suoi personaggi intriganti, potrebbe far sperare in un seguito.