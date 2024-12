Universalmovies.it - The Last of Us | Novità sul debutto della Stagione 2

Leggi su Universalmovies.it

I nuovi episodiserie tv Theof Us non hanno ancora una data di rilascio ufficiale, ma a quanto pare gli appassionati non dovranno attendere molto tempo.In occasione di un’intervista offerta a Wells Fargo, infatti, JB Perrette (capo dello streaming per Warner Bros. Discovery) ha riferito (via ComingSoon.net) che la secondadi Theof Us debutterà nella primavera del 2025, ossia più di anni dopo la messa in ondaprima (gennaio 2023). Sarà nostra premura aggiornarvi in caso di ulterioriin merito.La primaserie tv HBO ha ottenuto il plausocritica, ma anche il grande supporto del pubblico (è la primadi una serie tv più vista di sempre sulla piattaforma). Inoltre, la precedente tornata episodica ha ottenuto ben 8 nomination agli Emmy AwardsTheof Us S2 Il Teaser TrailerTheof US e le note di produzioneTheof Us è stato sviluppato da Craig Mazin (Chernobyl) in collaborazione con il creatore del gioco Neil Druckmann e la produttrice esecutiva Carolyn Strauss (Game of Thrones).