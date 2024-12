Biccy.it - Tapiro di Striscia frantumato a terra: Guillermo Mariotto contro Staffelli

Ormai da una settimana non si fa che discutere dell’abbandono dinell’ultima puntata di Ballando Con le Stelle. Selvaggia Lucarelli ha parlato di una ‘serata a briglie sciolte’ del giurato, Milly Carlucci ha dichiarato che nella semifinale di Ballando copriremo se ci sarà anchee invece il diretto interessato ha confessato di essere uscito di scena per urgenti problemi lavorativi legati all’atelier Gattinoni. Per tutti questi motivila Notizia ha pensato di far recapitare un belallo stilista.per, la consegna finisce malissimo: anticipazioni dala Notizia.Oggi pomeriggio Valerioha raggiuntofuori da un aeroporto romano, ma il giurato però non è sembrato così felice di vedere l’inviato dila Notizia.