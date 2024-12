Dilei.it - Skin i·Expert: epilazione a casa con l’intelligenza artificiale

Leggi su Dilei.it

Sono molti i metodi disponibili oggi per eliminare i peli superflui, ma quello più innovativo consente di eliminarli definitivamente (o quasi) senza uscire di, con la guida di uno smartphone.Braunè il dispositivo a luce pulsata che rivoluziona l’domestica. Con tecnologia smart e guida tramite app, offre trattamenti sicuri, personalizzati e risultati visibili già dopo poche sedute. Scopri come dire addio ai peli comodamente da. Offerta BraunEpilatore LUCE PULSATA Smart BraunEpilatore LUCE PULSATA Smart,Tua, Alternativa Al laser, Con App Gratuita, Include Pochette, Rasoio Venus, 4 Testine Per Viso E Corpo, PL7387 919,99 EUR ?35% 599,00 EUR Acquista su Amazon