Ilfattoquotidiano.it - Siria i miliziani islamisti sbaragliano l’esercito di Assad. Dalla Russia all’Iran, quali alleati interverranno per salvare il regime di Damasco

“Ciò che sta accadendo innon si estenderà all’Iraq e ci auguriamo che il premier iracheno Shia al Sudani impedisca alle Forze di Mobilitazione Popolare di interferire in ciò che sta accadendo inschierandosiparte deldel presidente Bashar alche è in via di estinzione”. Con queste parole Mohammad al-Julani, capo di Hayat Tahrir al Sham (HTS), si rivolgeva ieri al governo iracheno, pochi minuti dopo che i suoiavevano preso il controllo della quarta città della, quella Hama che a molti ricorda le repressioni del 1982 sulla Fratellanza Musulmana da parte del padre di Bashar, Hafiz al-, che costarono la vita a decine di migliaia di persone. La caduta di Hama segue quella di Aleppo che ihanno riconquistato in meno di 24 ore. Ed è di queste ore la notizia del rapido avvicinamento a Homs, terza città del Paese, fondamentale collegamento tra la capitalee la costana, mentre al Sud scoppiano rivolte a Suwayda, Dar’a e altre città.