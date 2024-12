Lanazione.it - Screening oncologici gratuiti, al via l’iniziativa negli ospedali di Empoli, Prato, Pistoia e Pescia

Firenze, 6 dicembre 2024 – Parte il 9 dicembre e proseguirà fino al 13 dicembre 'Fatti un regalo', iniziativa che invita a trovare tempo per la propria salute attraverso glie grazie alla quale da lunedì a venerdì della prossima settimana, dalle 8 alle 14.30, la Asl Toscana centro metterà a disposizione postazioni informative (e non solo) nei quattroaziendali di. Col patrocinio della Asl Toscana centro e Workplace health promotion Regione Toscana, il programma dell'Organizzazione mondiale della sanità per la promozione della salute nei luoghi di lavoro, 'Fatti un regalo' è rivolto ai cittadini residenti o domiciliati sanitari nei territori della Asl Toscana centro.San Giuseppe di, S.S.Cosma e Damiano di, San Jacopo die Santo Stefano di, si potranno ricevere, direttamente dai professionisti sanitari, informazioni sugli