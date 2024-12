Lanazione.it - San Quirico, lo sportivo dell’anno. Il Comune premia la squadra di calcio

Settanta anni di storia e di gloria. Va al GSD Sand’Orcia - la localediche milita in Prima categoria - il premio dell’Amministrazione comunale lo2024, "per l’impegno profuso durante i 70 anni di attività nella promozione del valore formativo dello sport". La cerimonia dizione si svolgerà sabato 7 dicembre, alle ore 17, a Palazzo Chigi, salone Alessandro Magno, nell’ambito della 31 edizione della Festa dell’Olio (6-8 dicembre) organizzata daldi Sand’Orcia e dalla Pro Loco. In settanta anni di storia lo squadrone giallorosso ha esaltato e coinvolto intere generazioni, formato ragazzi da piccola età fino alla prima, lottando nei campi polverosi della provincia fino allo storico spareggio del 1998 contro il Grosseto per volare in serie D.