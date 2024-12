Lanazione.it - Ruba al "Penny" in centro. Poi va a farsi i capelli . Scovato dai carabinieri

Sembra la sceneggiatura di un film quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri alla ’Saletta’, uno dei negozi di parrucchiere più in voga di Siena. Non credevano ai loro occhi gli addetti quando il cliente a cui avevano appena finito di fare iè stato portato via con una macchina dei. Ma prima ha anche pagato regolarmente per il servizio ottenuto. Tutto succede intorno alle 14.30. In realtà il palcoscenico iniziale, secondo quanto ricostruito, è quello del supermercato ’’ di piazza Matteotti, nella Galleria Metropolitan. E’ qui che un giovane uomo sarebbe entrato, con la scusa delle necessità del bagno, negli spogliatoi degli addetti. Comincia a frugare ma viene visto da un dipendente. Sulle prime viene fermato. Mentre vengono chiamati iriesce a divincolarsi e fuggire.