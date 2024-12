Unlimitednews.it - Roma: arrestato il “re” delle truffe dei Rolex, il truffatore che si fingeva imprenditore di successo

– È finita in manette la carriera criminale di un uomo soprannominato il “re”dei, che per mesi ha ingannato decine di persone spacciandosi per un ricco, solo per poi acquistare orologi di lusso con assegni falsi. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha seguito le sue tracce fino al momento dell’arresto, avvenuto nei giorni scorsi nella Capitale.L’uomo, un quarantenne originario della provincia di Napoli, aveva costruito un personaggio sofisticato e credibile: si presentava vestito in abiti firmati, alla guida di auto di lusso prese a noleggio, e frequentava locali esclusivi per attirare l’attenzione di potenziali venditori di orologi pregiati. La sua tecnica era tanto semplice quanto efficace: dopo aver selezionato i suoi obiettivi, proponeva un incontro per concludere l’acquisto.