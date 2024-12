Iltempo.it - Rivolta in studio contro Tridico: "Negazionismo economico", cosa dice sul Superbonus

Un quadruplo salto carpiato per negare gli effetti deledilizio, la misura totem del Movimento 5 Stelle insieme al Reddito di cittadinanza che posa come un macigno sui conti italiani. L'ex direttore dell'Inps e ora europarlamentare contiano, Pasquale, ospite di Bruno Vespa a Porta a porta lascia di stucco ospiti - ci sono, tra gli altri, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, il giornalista Luciano Capone e l'economista Carlo Cottarelli - e conduttore. Vespa gli chiede conto dei 40 miliardi di debito all'anno eredità del: "Esistono o sono fiction?". "Bisogna vedere qual è la crescita a fronte del debito", argomentache provoca la reazione del padrone di casa. "Ma Abbiamo 40 miliardi all'anno che pesano come un macigno, difficile dire che non ci sono".