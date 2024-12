Liberoquotidiano.it - "Però insomma...". Del Debbio interrompe tutto: spiana Landini e Giarrusso in un colpo | Video

Che colpa ne ha Maurizio? La tesi di Dino, ex Iene, giornalista ed ex esponente del Movimento 5 Stelle più volte "rimbalzato" dagli elettori nelle sue varie reincarnazioni, è ospite di Paolo Dela 4 di Sera, il talk show quotidiano dell'access prime time di Rete 4. La sua difesa del sindacalista rosso, capo del Cgil con ambizioni politiche sempre più dichiarate, è accorata, a tratti imbarazzante. Tanto da provocare la reazione plateale dello stesso conduttore e di Gianluigi Paragone, anche lui ospite in studio. "Mi sembra un po' surreale fare un processo a. Lui fa il suo mestiere, il capo del sindacato - sottolinea-, non ha colpe se Stellantis non si comporta bene". Paragone, inquadrato perfidamente dalla regia, reagisce con le mani giunte a mo' di preghiera: "Ma come non ha colpe, dico?", domanda esterrefatto.