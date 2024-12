Onu | In Siria già 370mila sfollati

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.25 Dall'escalation delle ostilità inalmeno 370.000 persone sono state sfollate, tra cui 100.000 sfollate più di una volta.La maggior parte di loro sono donne e bambini.E' quanto afferma l'Ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari.Decine di migliaia di persone sono arrivate nel nord-est della. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unrwa) e le organizzazioni non governative che operano nel nord-est stimano che tra 60.000 e 80.000 persone siano state sfollate di recente, di cui 25.000 ospitate in centri collettivi.