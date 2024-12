Ilgiorno.it - Nicolò Cavalchini, nuovo singolo per il cantautore milanese: nel coro i ragazzi dell’associazione Caf

Leggi su Ilgiorno.it

La musica uno strumento di unione e di riscatto., musicista, compositore e, ha inaugurato la stagione natalizia con il‘È l’Amore che ricalcola il Percorso’, disponibile in radio e sulle piattaforme digitali, cantando con ildeiCAF, Onlus che si occupa, da oltre 40 anni, di accogliere e curare minori vittime di abusi e gravi maltrattamenti. Scritto da, Daniele Bellitto e Mirko Bruno, prodotto da Davide Ferrario, È l’Amore che ricalcola il Percorso è un brano delicato che trasmette anche serenità e speranza. L’andamento incalzante è trascinato da una melodia che rimane subito in testa, scandito daldelle voci deiche fanno vibrare le corde delle emozioni, in un continuo crescendo.