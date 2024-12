Milano, dopo 52 anni a Palazzo Citterio apre la Grande Brera

Leggi su Ildenaro.it

, 6 dic. (askanews) –52si è finalmente realizzato l’ampliamento della Pinacoteca didicon l’apertura di, che ospiterà oltre 200 opere moderne e mostre temporanee. In qualche modo il dicembre del 2024 vede la realizzazione di un sogno lungamente coltivato dall’ex direttore Franco Russoli a partire dagliCinquanta. Ma cosa vedremo a? “Innanzitutto – ci ha risposto Angelo Crespi, direttore generale della Pinacoteca die della Biblioteca Nazionale Braidense – esposte in maniera straordinaria le grandi collezioni del Novecento, la Jesi e la Vitali con capolavori assoluti dell’arte italiana internazionale del primo Novecento, quindi Modigliani, Boccioni, una serie di Morandi davvero straordinari ma anche Carrà, Picasso, Braque e poi spazio anche alle mostre temporanee perché questoci permetterà di avere degli spazi belli per mostre interessanti”.