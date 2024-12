Lanazione.it - Meteo Toscana, un assaggio d’inverno. Freddo e nevicate in montagna

Firenze, 6 dicembre 2024 – L’invernorologico è già iniziato il primo dicembre, in attesa del solstizio del 21 dicembre che darà il via a quello astronomico. Ilper laci dice che il(pungente ma non esagerato) di questi giorni ci dà undella stagione che sta per cominciare. Infatti sta cambiando la circolazione atmosferica e – come ricorda il Lamma – domenica arriverà una perturbazione sull’Italia, accompagnata da aria fredda artica. Tuttavia non sarà una vera ondata di, ma un “episodio”, una parentesi che già in settimana si placherà riportando le temperature su livelli più miti. Tuttavia le previsioni ci dicono che anche insi vedrà la neve, anche se solo in. Domenica sono previstesull’Appennino a partire da 900 metri con una quota neve che andrà via via scendendo in giornata fino ai 600 metri, sulle colline pisane anche più in basso.