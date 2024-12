Lanazione.it - Mallegni: "Sarò un militante di FdI". Forza Italia lo punge: "Opportunista"

I toni sono civili, almeno quelli ufficiali. Ma l’uscita dadopo 30 anni dell’ex senatore e tre volte sindaco Massimo, neo affiliato di Fratelli d’, porta con sé battute a distanza piene di amarezza. In soldoni: secondoi suoi ex sodali azzurri si sono spostati troppo al centro, mentre negli ambienti dil’accusa mossa nei confronti dell’ex senatore è di essere un. Sta di fatto cheper la prima volta commenta il suo passaggio a FdI. "Oggi faccio parte della famiglia di Fratelli d’: ringrazio la dirigenza – dice – per avermi accolto tra le proprie fila. Voglio essere un sempliceche dà una mano e porta la propria esperienza. Sono un moderato di tradizione, ma non significa che non sia un uomo d’ordine con sani principi e valori.