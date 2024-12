Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: Norris e Piastri davanti, Ferrari più indietro, sorpresa Haas

RISULTATI E CLASSIFICA FP1COSA SERVE ALLAPER IL MONDIALE COSTRUTTORI: TUTTE LE COMBINAZIONI15.02non eccelsa invece specie nel passo gara, una vettura non velocissima che avrà soprattutto l'handicap della penalizzazione di dieci posizioni sulla macchina di Leclerc per aver sostituito per la terza volta la batteria.15.01 In testa quindi le due McLaren in questa seconda sessione del venerdì, ma ad impressionare sono state le duee in particolare Hulkenberg: competitive sul giro secco e soprattutto sul passo gara con una gran sequenza di tempi con gomma soft.15.00 BANDIERA A SCACCHI! Finisce la seconda sessione di prove libere.14.58 Tempi alti per la, persino sopra l'1'30". Hulkenberg ancora sull'1'28" basso.14.56 Hulkenberg gira con gomma soft, ma fa un super 1'28?1.