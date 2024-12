Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: Norris al comando, inseguono le due Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA FP1COSA SERVE ALLAPER IL MONDIALE COSTRUTTORI: TUTTE LE COMBINAZIONI14.26 Tutte le macchine adesso sono ai box a poco più di mezz’ora dalla fine, fra poco i time attack.14.25 Colapinto prova quindi a rilanciarsi con gomma soft, in pista c’è anche Zhou con gomma media usata.14.23 Colapinto con gomma soft fresca rischia tantissimo nell’ultimo settore, va in sovrasterzo ed è costretto ad andare largo.14.21 Tornano in pista Russell e Hamilton con gomma media fresca. Per il Re Nero è l’ultima gara con Mercedes prima del passaggio in.14.20 Resta in testa, tanti sono rientrati ai box, mentre continua il suo lavoro Leclerc.14.19 Praticamente tutti hanno fatto un pit stop per “rinfrescare” le gomme e fra poco sarà il momento del time attack vero e proprio.