Ilrestodelcarlino.it - Le Coppe

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Periodo super positivo per la Vianese, che oltre all’ottimo cammino in campionato ha anche raggiunto le semifinali della Coppa Italia d’Eccellenza. Ai quarti di finale battuto nettamente, con un 4-0, il Real Formigine. Decisiva la doppietta di Caselli e i rigori di Malivojevic e Falanelli. Gli incroci delle semifinali verranno determinati prossimamente tramite sorteggio: le altre tre squadre che si contenderanno la finale sono il Vis Novafeltria, il Nibbiano & Valtidone e il Gambettola. Due reggiane, invece, sono ancora in corsa nella Coppa di Promozione. Negli ottavi di finale il Castellarano ha battuto per 1-0 la Bagnolese: all’ultimo respiro, al minuto 92, Ferrara ha regalato i quarti di finale agli azulgrana. Impresa per il Campagnola, invece: i rosanero hanno battuto ai rigori l’Atletic Cdr Mutina, capolista indiscussa del girone B di Promozione.