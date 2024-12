Bergamonews.it - L’Atalanta non ha più limiti: 2-1 al Milan, nona vittoria di fila e sorpasso in vetta

Bergamo. “Tifoseria, squadra, mister, società: con questa grinta nessuno ci fermerà”. Così la Curva Nord ha accolto in campoal fischio d’inizio. Si potrebbe definire quasi profetico, visto che al triplice fischio il boato del Gewiss Stadium ha accolto laconsecutiva in campionato, che porta i nerazzurri in testa alla Serie A, superando il Napoli inalmeno per quarantott’ore, in attesa che Conte e i suoi scendano in campo contro la Lazio.A decidere, come spesso capita, Ademola Lookman, che nelle partite importanti proprio sembra non farcela ad essere protagonista. È il suo colpo di testa a regalare tre punti pesantissimi in una corsa Scudetto in cui la Dea è pienamente dentro. E nascondersi non ha più senso. In aggiornamento. Atalanta-2-1Marcatori: 12? De Ketelaere, 22? Morata, 87? LookmanAtalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti (76? Kossounou), Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri (90+2’Scalvini); Pasalic (76? Samardzic); De Ketelaere (76? Retegui), Lookman (90? Brescianini).