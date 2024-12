Liberoquotidiano.it - La città verrà distrutta all'alba: suspence per 40 minuti filati

LA CITTA' VERRA'ALL'Mediaset Italia 2 ore 21.15 con Timothy Oliphant, Radha Mitchell e Joe Anderson. Regia di Breck Eisner. produzione USA 2010. Durata:1 ora e 41LA TRAMA Cade un aereo carico di materiale batteriologico e la tossina contamina gli abitanti della cittadina di Ogden tramutandoli tutti in pazzi e assassini. Solo uno scamperà alla strage- PERCHE' VEDERLO Perché pur essendo un rifacimento (di un vecchio film dell'orrore firmato negli anni 70 da George A. Romero) è molto migliore dell'originale (Romero è sempre stato ipervalutato). Il nuovo regista, Breck Eisner sarà un anonimo, ma il film terrificante di genere lo sa allestire. Abbandonate le metafore politiche dell'originale, la suspense è l'unico obiettivo del regista e quella non molla per quaranta